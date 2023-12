Incidente sul lavoro, operaio portato in ospedale in elicottero

Incidente sul lavoro ad Arenzano. È successo poco prima delle 10.30 di lunedì 11 dicembre 2023 sulla Via Aurelia dove un operaio di circa 40 anni, che stava lavorando su un muraglione, è precipitato nel vuoto per cause da chiarire.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Misericordia ponente soccorso, oltre all'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il ferito è rimasto cosciente ed è stato trasferito in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nel frattempo gli ispettori del nucleo Psal dell'Asl hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.