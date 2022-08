Fiamme in un ristorante: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura ad Arenzano nel pomeriggio di domenica 28 agosto 2022, per cause ancora da accertare è divampato un incendio intorno alle ore 16:15 in corso Giacomo Matteotti, all'interno del Ristorante Gino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre per domare le fiamme che hanno causato anche molto fumo nella zona. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa e dal 118 non risultano esserci feriti o intossicati gravi, sono comunque intervenuti i militi della Croce Rossa con l'ambulanza e anche Carabinieri e agenti della Polizia locale.

Alle ore 18:15 i pompieri sono ancora presenti sul posto per la bonifica, non sono ancora note le cause del rogo, sarebbero comunque ingenti i danni all'interno del locale.