Arenzano, incendio boschivo: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Un incendio boschivo è divampato sulle alture di Arenzano, nella zona di via Pecorara, nella serata di venerdì 8 settembre 2023. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 21 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre da Multedo e poi Varazze, con il supporto dei volontari dell'antincendio boschivo.

Le fiamme sono state contenute e poi spente, durante la notte la zona è stata presidiata dalle squadre Vab e la situazione, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco intorno alle ore 7 di sabato 9 settembre risulta essere sotto controllo. In mattinata dovrebbe terminare la bonifica.

In corso le indagini per accertare le cause dell'incendio. Non risultano esserci feriti. Nella notte i pompieri sono stati impegnati anche tra Coreglia Ligure e San Quirico a Genova per gli incendi di alcune automobili.