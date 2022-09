Fiamme in un appartamento di Arenzano, nella notte tra lunedì e martedì.

L'incendio è scoppiato al primo piano di una palazzina di via Leopardi, in un alloggio, intorno alle 2 del mattino, per cause da definire.

Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, facendo uscire dall'appartamento una persona.