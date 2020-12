Ruba in un ristorante, identificato grazie ai Ris di Parma

Lo scorso mese di giugno ad Arenzano un giovane, nottetempo, si era introdotto all'interno di un ristorante presso uno stabilimento balneare, dal quale aveva asportato la somma in contanti di 500 euro dalla cassa, dileguandosi.

Nel corso del sopralluogo i carabinieri della locale stazione avevano rilevato delle impronte, che hanno poi inviato presso i laboratori dei Ris di Parma, che, dopo varie comparazioni, hanno identificato il malfattore.

A seguito di ulteriori riscontri, i militari di Arenzano hanno denunciato per furto in esercizio commerciale un 24enne romeno, attualmente detenuto presso il carcere di Marassi per reati della stessa indole.