"Se mi dai 50 euro te la restituisco", ma in realtà scappa con collana d'oro e soldi

I Carabinieri della Stazione di Pra' hanno arrestato un pregiudicato 18enne autore di rapina ed estorsione.

Il giovane, nella notte dell’11 agosto scorso, sulla spiaggia del lungo mare John Fitzgerald Kennedy di Arenzano, ha preso a calci e pugni un coetaneo per strappargli la collana d'oro dal collo e darsi alla fuga; inseguito e raggiunto ha chiesto 50 euro per la restituzione della collana alla vittima ma, una volta ottenuto il denaro, è nuovamente fuggito senza riconsegnarla.



A fermarlo ci hanno pensto i carabinieri che hanno identificato e denunciato il pregiudicato e il giorno seguente, per i fatti contestati, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel frattempo emessa dall’Autorità Giudiziaria.La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata, questa volta per davvero, alla vittima.