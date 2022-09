Arenzano, nuova frana in zona Pizzo: ora l'Aurelia chiuderà anche con l'allerta gialla

Nuovo smottamento ad Arenzano nella zona Pizzo, proprio l'area già coinvolta da una grande frana nel 2016: allora la via Aurelia - unico collegamento per le auto tra la riviera e Genova, escludendo l'autostrada - era rimasta chiusa per diversi mesi causando ingenti disagi ai cittadini e ai commercianti. In questi anni la strada, monitorata da semafori con sensori, chiudeva solo con l'allerta meteo arancione (all'iniziare delle precipitazioni) e con la rossa.

Adesso, con questo nuovo smottamento avvenuto durante l'ultima allerta gialla, seppur di dimensioni decisamente più limitate ma che ha lesionato le reti di protezione, le cose cambiano: Anas ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura al transito della via Aurelia in zona Pizzo in entrambe le direzioni anche se solo con l'allerta gialla, nel momento in cui iniziano le precipitazioni.

Un cambiamento non da poco per l'unico collegamento tra ponente e levante, escludendo l'autostrada e la ferrovia: in quel punto, d'ora in poi fin con l'allerta gialla, in caso di incidenti o code in A10 - ipotesi tutto fuor che remota - si rischia di 'spezzare' in due la regione come è già successo in passato.

Il sindaco di Arenzano: "Piuttosto meglio il senso unico alternato"

La comunità di Arenzano però si ribella, a cominciare dal primo cittadino Francesco Silvestrini che ha scritto ad Anas, Regione Liguria, Prefettura di Genova, Amt e Autostrade, evidenziando come tale misura determini condizioni di estremo disagio e rischio di salute alle persone: "Considerato che la condizione di allerta gialla si verifica molto spesso - dice Silvestrini - è prevedibile un frequente isolamento viabile di Arenzano in direzione Genova e viceversa, con ricadute insostenibili per lavoratori e studenti, oltre all’impossibilità di raggiungere in breve tempo il pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Genova Voltri. Confido che Anas rivaluti le disposizioni optando, ad esempio, per l'istituzione di senso unico alternato sulla corsia lato mare o adottando altre misure per mitigare il disagio".

Il progetto di Anas per eliminare definitivamente ogni rischio

L’assessore comunale alla viabilità si è sentito con gli uffici regionali e con l’assessore alla Protezione Civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone: "Si sono da subito attivati per trovare soluzioni e sostenere la necessità di arrivare alla definitiva per la messa in sicurezza della via Aurelia" conclude Silvestrini, che auspica come questa nuova emergenza possa portare a un'accelerazione dell'iter di approvazione e finanziamento del progetto presentato da Anas nei mesi scorsi, per eliminare definitivmente ogni rischio "e per cui il Comune ha già dato il massimo contributo per quanto di competenza".



Nel frattempo, considerato che è già pesante la chiusura in presenza di allerte arancione e rossa (che si verificano pochi giorni l'anno) "non è possibile immaginare che per un lungo periodo di tempo venga disposta la chiusura totale dell'Aurelia in presenza di semplice allerta gialla con pioggia".