Arenzano, bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata in mare

Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale al largo di Arenzano. L’hanno trovata i carabinieri del Nucleo Subacquei di Genova nel corso di un’immersione di addestramento, avviando subito l’iter per la rimozione.

L’ordigno, in pessimo stato di conservazione, probabilmente una bomba d’aereo americana di grosse dimensioni, è adagiato sul fondale a circa 8 metri di profondità e a una distanza di circa 200 metri dalla costa, all’altezza della spiaggia di Marina Piccola.

I militari, dopo averlo individuato, hanno allertato la Prefettura di Genova e la Capitaneria di Porto per le operazioni di rimozione. Mercoledì mattina sono intervenuti gli esperti artificieri del Nucleo Sdai della Marina di La Spezia per la rimozione in sicurezza dell’ordigno.