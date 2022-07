Arenzano, dopo la protesta dei genitori ampliata la capienza dell'asilo nido

Una vittoria per i genitori di Arenzano che avevano protestato nelle scorse settimane per la mancanza di posti all'asilo nido, tra raccolta firme e striscioni per le strade. "Il problema - aveva spiegato una delle promotrici della petizione, Martina Bruzzone, a GenovaToday che aveva sollevato il caso - è che se durante l'era covid era diminuito il numero delle richieste, un po' per paura del virus, un po' perché c'erano più genitori fermi o in smart working, adesso che non siamo neanche più in stato di emergenza le famiglie tornano a voler mandare i propri bimbi all'asilo, ma i posti nel frattempo sono stati tagliati e non sono più stati ripristinati".

La petizione dei genitori è arrivata a 479 firme e - anche dopo l'interessamento delle minoranze in consiglio comunale - proprio in questi giorni la giunta di Arenzano ha varato una deliberazione per la riorganizzazione del servizio nidi d'infanzia già a partire dall'anno educativo 2022-2023.

Sulla base del bando chiuso nelle scorse settimane, su 57 richieste il Comune avrebbe potuto accoglierne solo 22 (15 bambini di età inferiore ai 18 mesi e 7 tra i 19 e i 36 mesi). L'assessora ai Servizi Sociali, Romina Chiossone, aveva confermato di star lavorando per risolvere la situazione già a parire da quest'anno e infatti la deliberazione della giunta comprende la nuova organizzazione: dunque nel nido d'infanzia "I cuccioli" nella sezione "Piccoli" saranno disponibili 16 posti, mentre nella sezione "Medio-grandi" 13, la cui completa gestione dovrà essere affidata attraverso un appalto. Nella sezione "Grandi" 10 posti gestiti dal personale educativo dipendente comunale, mentre i servizi ausiliari verranno affidati tramite gara. Nel nido "Un nido per amico" sarà presente una sezione mista con una ricettività massima di 12 posti a tempo pieno, costituita da un unico gruppo di bambini misto tra "Piccoli" e "Medio-grandi" in cui il numero dei bambini di età inferiore ai 18 mesi non dovrà superare un terzo del totale. Da 22 a 51 posti, per accogliere meglio i piccoli della cittadina.