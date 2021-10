A piedi in autostrada, fermati dai carabinieri ad Arenzano

"Ci sono delle persone che camminano in galleria". La segnalazione è arrivata al 112 da diversi automobilisti che in preda al panico questa mattina hanno chiamato i soccorsi per segnalare la presenza di pedoni in autostrada.

Sul posto è stata immediatamente inviata la polizia stradale ma, nel frattempo, il gruppo che stava camminando in A10 ha guadagnato l'uscita di Arenzano mettendosi in salvo ed evitando il peggio.

Superato il casello le persone sono state fermate dai carabinieri di Arenzano che stanno procedendo all'identificazione. Si tratta, con ogni probabilità, di un gruppo di migranti proveniente dal Sud, arrivato sull'A10 con mezzi di fortuna e forse diretto a Ventimiglia al confine con la Francia.