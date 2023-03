Aree interne sempre più spopolate in provincia (ma anche a Genova gli abitanti sono in calo)

Cittadini che se ne vanno, lasciando la cittadina natale per avventurarsi in città, in altri luoghi o in altre regioni e all'estero, alla ricerca di un futuro migliore. Le aree interne di tutta Italia hanno sofferto di un progressivo spopolamento negli ultimi decenni e la Città Metropolitana di Genova non fa eccezione: sono i territori più distanti dalle città, dove le opportunità di lavoro sono meno frequenti e i servizi in molti casi vengono a scarseggiare. Nel caso della Liguria, però, rispetto al resto del nord ovest, anche il capoluogo di regione sta perdendo abitanti: secondo una recente indagine di OpenPolis, Genova è passata infatti dai quasi 700mila residenti del 1951 ai 565.752 del 2019, un calo del 17,82%. Cifre ben lontane, comunque, da quei centri in provincia che rischiano lo spopolamento e che hanno perso - dagli anni '50 a oggi - anche più dell'80% degli abitanti come Fascia.

Questo perché le aree interne spesso si trovano in contesti che rendono più difficile organizzare una rete di infrastrutture, collegamenti e servizi compresi quelli sociali, educativi, culturali e scolastici. Ciò ha comportato un progressivo spopolamento che ha caratterizzato i comuni periferici sin dal dopoguerra, mentre quelli di "cintura", immediatamente vicini ai grandi centri, spesso sono cresciuti poiché sono comodi a sufficienza e il mercato immobiliare ruota intorno a cifre più basse. Ragionamento a parte, in Liguria, per i comuni vicini alle città ma in riviera, spesso esplosi con l'aumento delle costruzioni delle case e dei servizi per i turisti o per chi vuole abitare in un contesto di villeggiatura pur essendo vicino ai grandi centri.

Per quanto riguarda i dati dei comuni interni che si stanno spopolando, sempre seguendo i numeri di OpenPolis, da segnalare Vobbia che è passata da 1.346 residenti nel 1951 ad appena 372 nel 2019, con un calo pari a -72,36%, Rezzoaglio da 3.155 residenti a 950 (-69,86%) nello stesso periodo, e così anche Valbrevenna da 1.563 abitanti a 763 (-51,18%), Fascia da 352 a solo 65 (-81,53%), Fontanigorda da 1.042 a 254 (-75,62%) Orero da 1.006 a 526 (-47,71%).

Per fermare l'emorragia sono stati lanciati vari allarmi nel tempo da associazioni ed enti che chiedono alle istituzioni di creare opportunità di sviluppo e crescita nell'entroterra: non mancano i giovani volenterosi che abbandonano stili di vita più mondani per riallacciare il rapporto con la natura e dedicarsi all'entroterra con aziende agricole, ma storie di questo genere sono ancora molto poche. Negli anni, in compenso, aumentano le cosiddette "ghost town", città fantasma che con il tempo sono state abbandonate dai suoi abitanti: in provincia di Genova ci sono ad esempio Canate, Luega e altri piccoli borghi in cui, ormai, regna il silenzio.