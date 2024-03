Un'area per soli pedoni a Sant'Agata, il Comune approva

Per una volta una proposta dell'opposizione è stata approvata in consiglio comunale. Si tratta di una mozione datata maggio 2023, che è approdata in sala rossa nella seduta di martedì 5 marzo 2024, volta alla 'realizzazione di una struttura a uso esclusivo dei pedoni in prossimità del ponte Castelfidardo'. L'atto è stato presentato da Filippo Bruzzone e Francesca Ghio della lista Rossoverde.

I due consiglieri partono dal presupposto che lo snodo di Sant'Agata, soprattutto in prossimità del ponte Castelfidardo, rappresenta uno dei punti più congestionati dal traffico pubblico e privato della città e che a oggi il ponte ha solo due marciapiedi stretti, poco funzionali.

La realizzazione di una struttura a uso esclusivo dei pedoni garantirebbe una maggiore sicurezza per le persone per questo impegnano sindaco e Giunta: "ad attivarsi per elaborare un progetto, in accordo con il Municipio III Bassa Valbisagno e le rappresentanze territoriali, avente a oggetto una struttura a uso esclusivo dei pedoni in prossimità del ponte Castelfidardo; ad attivarsi, concluso l'iter di elaborazione di cui al precedente punto, alla realizzazione, con adeguati fondi a bilancio, di una struttura ad uso esclusivo dei pedoni in prossimità del Ponte Castelfidardo".

Sulla stessa è stato presentato un ordine del giorno dal consigliere Bevilacqua della Lega. L'ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta: "a verificare con Rfi la possibilità di aprire alla cittadinanza il camminamento citato nelle premesse, almeno in orario diurno; qualora fosse possibile procedere in tal senso a interagire attraverso le direzioni competenti con Rfi per sviluppare un progetto che porti all'apertura di questo passaggio".

Presentati anche quattro emendamenti: il primo dal consigliere Falcone di FdI e gli altri tre dal consigliere leghista. Il consigliere Bruzzone ha accettato gli emendamenti della Lega e di FdI, con alcune modifiche. L'assessore Campora ha dato parere favorevole alla mozione e all'ordine del giorno a nome della Giunta. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità così come la mozione.