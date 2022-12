Sestri Ponente e l'area cani senza manutenzione da anni

Un'area cani senza alcuna manutenzione da cinque anni, lasciata all'abbadono e alla sporcizia.

Siamo nella zona di Borzoli, area ex Corderia: "Risulta che l'area sia stata disinfestata per l'ultima volta nel 2017 - dice il consigliere comunale Francesco De Benedictis, FdI -. So che recentemente gli abitanti della zona, esasperati anche dal cattivo odore che emana l'area anche perché non tutti i padroni raccolgono i bisogni dei loro cani, hanno sollecitato per due volte a novembre il municipio Medio Ponente". De Benedictis ha portato in consiglio comunale l'esempio virtuoso di due aree cani che a suo parere funzionano bene: quella di Molassana Alta e quella delle Gavette, chiedendo se può essere studiato un percorso di riqualificazione analogo anche per lo spazio di Sestri Ponente.

A rispondere è l'assessora agli Animali Francesca Corso: "Ho contattato il municipio perché è l'ente che prende accordi con le associazioni per la gestione delle aree. Quella in questione, ex Corderia, fino al 2019 era in concessione a un'associazione che faceva manutenzione. Dal 2019 questa concessione è stata rinnovata. Mesi fa ho contattato tutti i municipi per chiedere quale fosse lo stato delle aree canine in città, se ci fosse bisogno di intenzione di spostarle o di aumentarle, ed è saltato fuori che quest'area non è più utilizzata nè mantenuta. Ho chiesto però che ci si attivi per trovare patti di collaborazione e darla in gestione a qualche altro gruppo di cittadini che si occupi dell'apertura dei cancelli o della manutenzione dell'area".

L'ufficio Animali si è reso disponibile a un sopralluogo per vedere se c'è la necessità di un intervento di derattizzazione: "In quell'occasione si potrebbe vedere di spostare l'area, come abbiamo già fatto in altri municipi. Per quanto riguarda le deiezioni canine presenti, purtroppo è compito dell'utente pulire. Comunque valuteremo se l'area si può spostare, se invece verrà mantenuta vedremo di stipulare un patto di collaborazione per darla in gestione a qualche associazione".