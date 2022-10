Ardesia si stacca dal tetto della biblioteca Lercari, area chiusa dentro Villa Imperiale

Un pezzo di ardesia di circa 20 centimetri si è staccato dal tetto della Biblioteca Lercari di Villa Imperiale a San Fruttuoso nella mattinata di sabato 8 ottobre 2022, fortunatamente non ha colpito nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza. Il perimetro dell'edificio è stato quindi transennato e lunedi 10 ottobre saranno eseguite le necessarie verifiche sulla copertura da parte dei tecnici del Comune, fino ad allora l'accesso alla biblioteca rimarrà interdetto a personale e utenti. Rimane invece aperta Villa Imperiale.

Angelo Guidi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno spiega a Genova Today: "Fortunatamente non ci sono feriti, è stata disposta una chiusura precauzionale per cautelare i cittadini in attesa delle necessarie verifiche dal punto di vista tecnico. Ragionevolmente la biblioteca rimarrà chiusa nella giornata di lunedì, appena sarà possibile comunicheremo la riapertura".