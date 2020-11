Arcelor Mittal, presidio a oltranza dei varchi contro i licenziamenti

Questa mattina si è svolta davanti ai cancelli di Arcelor Mittal Genova l'assemblea del personale convocata dalla rappresentanza sindacale unitaria per rispondere ai licenziamenti e al sempre più evidente disimpegno dell'azienda nelle stabilimento genovese.

L'assemblea dei lavoratori Arcelor Mittal Genova ha deciso in maniera compatta il presidio a oltranza dei varchi merci presso l'aeroporto e un'ora di sciopero, a partire da martedì 10 novembre, per tutti i turni.

«Contro i vergognosi licenziamenti - si legge in una nota redatta dall'assemblea - che rappresentano la volontà aziendale di creare un clima di paura e terrore per preparare un ulteriore disimpegno dallo stabilimento di Genova. La risposta non può che essere sindacale, con lo sciopero e i presidi decisi dai lavoratori».