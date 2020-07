Arcelor Mittal, la procura indaga sulla cassa integrazione Covid

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le modalità con cui Arcelor Mittal ha chiesto e gestito la cassa integrazione Covid. L’ipotesi di reato è truffa ai danni dello Stato: il sospetto è che l’azienda abbia richiesto la cassa per percepire fondi pubblici pur avendo commesse per portare avanti il lavoro.

L’inchiesta è partita da un esposto che la Fiom ha presentato in procura. Per il sindacato, la richiesta di cassa integrazione sarebbe illegittima, visto che l'azienda aveva ottenuto la deroga per continuare a lavorare anche nei mesi di blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, guidato dal colonnello Maurizio Cintura, a portare avanti gli accertamenti.

Il segretario della Fiom Bruno Manganaro aveva evidenziato come Mittal avesse messo i lavoratori in cassa-covid subito dopo aver chiesto con due lettere formali alla Prefettura la ripartenza, in deroga alla normativa sul lockdown, di due linee di produzione, la banda stagnata e la linea di zincatura 3.

La riapertura era stata concordata con i sindacati dopo la sanificazione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, ed era stata chiesta dall'azienda per poter rispondere agli ordini che arrivavano anzitutto dalla filiera alimentare. La procura vuole dunque fare chiarezza e accertare se effettivamente l’azienda non abbia potuto poi produrre, nonostante la richiesta accordata di produzione in deroga, o se abbia voluto sfruttare la cassa per ottenere finanziamenti pubblici.