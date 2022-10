Derubato l'arbitro di Genoa-Cagliari, arrestato il ladro

Matteo Marchetti, arbitro di Genoa-Cagliari, è stato vittima di un furto nel pomeriggio di venerdì, giornata in cui è arrivato a Genova in vista del match di Serie B poi giocato in serata.

Secondo quanto riportato dall'Ansa il direttore di gara si trovava all'hotel Savoia, vicino alla stazione di Principe. In attesa del check-in si è distratto e un finto cliente gli ha portato via lo zaino con gli effetti personali.

Sono intervenuti gli agenti di polizia della squadra mobile che hanno visionato le telecamere dell'albergo. L'uomo, straniero, è stato in poco tempo individuato e arrestato; lo zaino è stato restituito al fischietto di Ostia. Gli investigatori stanno cercando di capire se il ladro possa essere responsabile anche di altri piccoli furti avvenuti in città con modalità simili.