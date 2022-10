Ruba vestiti all'Aquilone e spintona la guardia giurata: nello zaino un coltello

Rapina al centro commerciale L'Aquilone di via Romairone nel pomeriggio di domenica 2 ottobre 2022. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina e denunciato anche per porto abusivo di armi.

Poco dopo le ore 15 di domenica il 45enne è stato notato dagli addetti alle telecamere perché stava rubando alcuni vestiti all'interno di un negozio. Immediato l'intervento di una guardia giurata che ha inseguito il ladro in fuga e l'ha raggiunto. Il vigilante è stato però spinto via ed è nata una colluttazione, la polizia è arrivata sul posto e ha riportato la calma. Il ladro è stato perquisito e nel suo zaino sono stati trovati un coltello con lama retrattile, sei pantaloni, quattro magliette, quattro leggins, due felpe e due cappellini per un valore totale di 105 euro.

La titolare dell’esercizio ha inoltre riconosciuto l’uomo come l’autore di un altro furto di vestiti consumato lo scorso mese, sempre presso lo stesso negozio. Il 45enne è stato portato in Questura e sarà processato per direttissima.