Ruba al centro commerciale L'Aquilone, all'uscita trova i carabinieri

Via Romairone

Un genovese di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Bolzaneto per furto.

L'uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, aveva rubato merce di vario genere all'interno di un punto vendita del centro commerciale L'Aquilone di via Romairone, per un valore totale di circa 50 euro.

Lanciato l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno bloccato e denunciato il ladro recuperando i prodotti rubati che sono stati restituiti ai negozianti.