Consiglio comunale straordinario, approvata variazione di bilancio da 39 milioni di euro

Martedì 31 maggio il consiglio comunale di Genova si è riunito in seduta straordinaria, a pochi giorni dal voto per le elezioni comunali, in programma domenica 12 giugno. Motivo la necessità di votare tre libere considerate urgenti. La prima, 'IX variazione ai documenti previsionali e programmatici 2022 - 2024', è una significativa variazione del bilancio di previsione.

Si tratta di una manovra del valore di circa 39 milioni di euro, che per la giunta non poteva essere rimandata a dopo il voto del 12 giugno. L'aula ha dato il via libera con 23 voti favorevoli (maggioranza) e 14 contrari (opposizione). Le suddette maggiori entrate sono destinate alle seguenti spese:

Personale: assunzione di personale temporaneo per le scuole ed incentivazione;

Protezione Civile: acquisizione di beni e servizi per emergenze;

Urbanistica: perizie e rimborsi di quote indebite di entrata;

Politiche delle Entrate: sgravi di tributi locali;

Politiche dell’istruzione: contributi e trasferimenti per trasporto scolastico e trasferimenti alle famiglie per diritto allo studio;

Politiche sociali: interventi di inclusione sociale, disabili, anziani e minori;

Commercio: contributi, manutenzioni e servizi ausiliari di vigilanza;

Ambiente: acquisizione di beni e servizi per tutela animali e sanità, controllo fauna critica;

Stazione Unica Appaltante: acquisizione di beni e servizi per misure contrasto Covid, risarcimento danni e trasferte;

Civici: acquisizione di beni e servizi per consultazioni elettorali, acquisizione di servizi e manutenzioni per i servizi civici e cimiteriali;

Patrimonio: fitti passivi;

Facility management: adeguamenti istat e nuove concessioni passive;

Sport: acquisizione di servizi e contributi per manifestazioni sportive;

Marketing Culturale: contributi al teatro comunale dell’Opera ed associazioni, acquisizione di servizi per progetti culturali;

• Comunicazione ed eventi: acquisizione di servizi, trasferimenti e contributi per eventi cittadini vari;

• Turismo: acquisizione di servizi per accordo di promozione e marketing con Ryanair e spese per la Final Eight Coppa Italia di pallanuoto;

Area Servizi Tecnici: prestazioni professionali e specialistiche;

Municipi: spese per acquisti, manutenzioni ed incarichi professionali per agibilità.

Valutato necessario iscrivere:

un’ulteriore quota di avanzo vincolato di parte corrente di euro 5.042.189,38 e di conto capitale di euro 1.403.606,24, come meglio dettagliato nello specifico allegato;

una quota di avanzo accantonato alla parte corrente per euro 11.869.118,14 ed una quota di avanzo accantonato agli investimenti per euro 7.283.800,00 come meglio dettagliato nello specifico allegato;

Ritenuto inoltre di iscrivere una quota di avanzo destinato agli investimenti per euro 2.876.487,66 e di avanzo da credito iva per euro 943.871,64 destinandoli principalmente a:

interventi di sistemazione del tratto tombinato del Rio Lagaccio;

opere di completamento per la Piscina Mameli;

lavori di ripristino copertura dell’Asilo nido “Il Bruco Pellegrino”;

linea di contratto di conto capitale Aster verde.

Al voto anche una delibera per l''Approvazione della convenzione regolante la disciplina e gli impegni delle parti inerenti le aree di parco Campasso di proprietà di Rete Ferroviaria italiana ubicate nel territorio del Comune di Genova' per la realizzazione di un polo sportivo e un adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici. Entrambe sono passate con 24 voti favorevoli (maggioranza).

Critiche dall'opposizione sia per quanto riguarda la tempistica scelta per la ratifica del bilancio, che nel merito in quanto alcune tra le voci finanziate con i nuovi fondi stanziati non sarebbero tra le priorità della città.