Aperto primo centro ligure contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere

L'inaugurazione è prevista il prossimo 17 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia, ma è già aperto e operativo "Approdo sicuro", il primo centro ligure contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere, realizzato da Arcigay Genova e finanziato dall'Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obiettivo del progetto finanziato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar), spiega una nota, è fornire una tutela concreta alle persone Lgbti+ vittime di violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, a quelle allontanate da casa in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, alle vittime di violenza familiare e, in generale, alle persone Lgbti+ migranti o in stato di vulnerabilità, per realizzare specifici percorsi per il loro inserimento sociale e lavorativo.

"Questo progetto - dicono gli organizzatori - ci permetterà di integrare ed espandere le attività di assistenza alla persona già attive in Arcigay Genova attraverso il potenziamento dei servizi già presenti e tramite la creazione di una rete fatta di collaborazioni con associazioni nelle quali ritroviamo la stessa attenzione e volontà al sostegno della persona e al contrasto della violenza e delle discriminazioni".

Oltre una decina le associazioni coinvolte nel centro, in funzione da martedì 26 aprile in via del Lagaccio 92R, a Genova, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 18. Diverse le sezioni di assistenza previste, da quella legale a quella specialistica per episodi di violenza e maltrattamento, da quella sanitaria e psicologica a quella legata a lavoro e formazione, per finire con un'area dedicata alla tutela dei migranti.

Le aree di intervento, nello specifico, sono:

- Area Assistenza Legale - attraverso il supporto da parte degli avvocati attivi nel servizio di Sportello Legale Arcigay Genova;

- Area Specialistica Violenza e Maltrattamento attraverso il coinvolgimento di centri antiviolenza presenti sul territorio;

- Area Assistenza alla Salute attraverso la collaborazione con servizi territoriali di cura, associazioni e Asl;

- Area di Assistenza Psicologica;

- Area Lavoro e Formazione Professionale;

- Area Tutela delle Persone Migranti.