L'appello per la donna di 73 anni che dorme in auto: "Aiutiamola"

Quasi un migliaio di condivisioni tra i gruppi Facebook dei quartieri genovesi per l'appello lanciato nelle ultime ore da William Galles, ristoratore di cui avevamo raccontato la storia anche sulle pagine di Genova Today per le sue iniziative benefiche.

L'appello (a questo link) riguarda una donna che all'età di 73 anni si trova a dormire in auto: "Potrebbe essere la nonna di ognuno di noi - si legge nell'appello - si è rivolta a me sapendo che nel mio piccolo cerco sempre di fare qualcosa per chi si trova in difficoltà, purtroppo è una situazione talmente grave che ho pochi mezzi per riuscirci da solo, mi ha dato l’autorizzazione per poter pubblicare la situazione in cui si trova, con la speranza che qualcuno possa aiutarla. Ha perso la casa e le varie associazioni a cui ci siamo rivolti, a causa di affollamento nelle strutture, non hanno posto. Se qualcuno volesse contribuire per riuscire a pagare una sistemazione in qualche camera fino a che non si riesce a sistemare la situazione, o avesse altre idee mi può contattare". Tantissimi commenti da parte di persone che vogliono dare una mano, nella speranza di poter trovare una sistemazione per la donna.

Anche Federico Giacobbe, consigliere municipale della Media Val Bisagno, ha fatto sapere di essersi interessato alla situazione: "Le ho portato un po' di spesa di emergenza e le ho fatto visita. Mentre la politica chiusa in aula si scontra sul fascismo e su 'Bella ciao' fuori la vita vera va avanti e ci sono persone che sono costrette a dormire in macchina perché prendono una pensione di 500 euro o anche meno. Questa sarebbe l’Italia dei Patrioti e dei 'prima gli Italiani'?, no questa è certamente l’Italia degli slogan che si dimentica di chi ha trascorso quasi una vita intera lavorando e pagando le tasse e che si ritrova abbandonato a se stesso perché qualcosa è andato storto, quel qualcosa che potrebbe capitare a ognuno di noi. Ho naturalmente mosso immediatamente la macchina operativa dell’assistenza, mi auguro che possa dare risposte concrete al più presto".

