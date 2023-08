Pegli, l'allarme dei commercianti: "Ladri nei nostri negozi"

Ladri a Pegli che si siedono al bar aspettando il momento più opportuno per agire, entrando e rubando nei negozi: la denuncia social arriva dal Civ Riviera di Pegli, che ha reso note le allerte dei soci.

"Gira per Pegli - dice il post - un gruppo di donne e uomini che entrano nei negozi per capire se poi possono fare un furto, si siedono tranquillamente al bar per vedere la situazione, poi colpiscono come è successo in un negozio rubando portafoglio della proprietaria con soldi e carte varie".

Sono state allertate le forze dell'ordine ed è stato consegnato il video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio: "Ma fate attenzione - concludono i commercianti in un appello condiviso anche dalla vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana - se vedete mosse sospette chiamate il 112".

È da tempo che a Pegli soprattutto gli esercenti lamentano problemi di sicurezza nel quartiere, tra risse e furti.