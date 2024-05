Apparizione, installato un defibrillatore: prezioso strumento salva-vita

È stata ufficialmente installata ad Apparizione, in piazza Luigi Pitto, una colonnina Dae, un prezioso presidio salva-vita: un defibrillatore semiautomatico esterno. Un importante strumento per il quartiere, grazie alla collaborazione tra vari enti: Croce Rossa, Municipio Levante e Proloco.

Si tratta di un defibrillatore in grado di riconoscere, in modo automatico e interrompere, tramite l'erogazione di una scarica elettrica comandata da un operatore, le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare.

Un defibrillatore semiautomatico analizza automaticamente il ritmo cardiaco, determina se per tale ritmo è necessaria una scarica e, se essa è necessaria, seleziona sempre in modo automatico il livello di energia necessario. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di modificare l'intensità della scarica o di forzarla se il dispositivo segnala che non è necessaria. Il funzionamento avviene per mezzo dell'applicazione di placche adesive sul petto del paziente.

