Croce sul monte Fasce, Bucci: "Sarà ripristinata entro la fine del mio mandato"

Tre anni fa le forti raffiche che avevano colpito la città non avevano risparmiato nemmeno la croce sul monte Fasce. Oggi il sindaco Marco Bucci, a margine del convegno della Cisl dedicato ai parchi ha annunciato che la struttura sarà ripristinata. Quando? Il sindaco spera entro la fine del suo mandato.

"Finalmente abbiamo trovato l’accordo per ripristinare la croce del Monte Fasce, lo avevano chiesto molti cittadini e quindi l’ho sentito un dovere morale”, la croce caduta nel 2018 svettava su Apparizione da circa cento anni. “Non ci sono problemi dal punto di vista finanziario - ha sottolineato Bucci - ma ci sono ancora alcuni nodi di natura burocratica sulla proprietà della cima, che sarebbe della parrocchia di Apparizione, abbiamo lavorato con loro e possiamo andare avanti".

Un'operazione che non sarà facilissima dal punto di vista logistico: "Il trasporto della croce caduta non sarà semplice, perché è molto pesante, e pensiamo che si potrebbe utilizzare anche l’elicottero per spostarla”. Forse potrebbe anche essere sostituita con una analoga anche se l'intenzione dell'Amminstrazione è di restaurare quella storica.