Fine settimana fuori, tre famiglie si trovano la casa svaligiata

Dopo mesi durante i quali non è stato possibile spostarsi fra regioni e periodi in cui non si è potuto nemmeno uscire dal proprio comune, ora, con l'allentamento delle restrizioni anti covid, in molti sono tornati a frequentare le seconde case o a trascorrere il fine settimana fuori.

E i ladri non aspettavano altro. Infatti fra sabato 15 e domenica 16 maggio la polizia è stata chiamata a intervenire in tre quartieri, Apparizione, Albaro e Marassi. Nel primo le abitazioni visitate dai ladri sono state addirittura due, ma solo in una sono stati asportati oggetti, per un valore da quantificare.

Anche per il furto commesso in Albaro, dove i ladri hanno forzato una finestra, i padroni di casa devono fare la conta dei danni. A Marassi invece sono stati portati via duemila euro in contanti e un orologio. Avviate indagini per tentare di risalire ai responsabili.