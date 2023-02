Appalti, l'allarme dei sindacati: "Senza regole il Pnrr diventa un assist a malavita e infortuni"

Nei prossimi mesi per i comuni della Liguria sono in arrivo i fondi del Pnrr attraverso i quali potranno nascere opportunità per cambiare il volto della nostra regione. Ma Cgil, Cisl e Uil lanciano l'allarme: "Occorre in tempi rapidi estendere l’accordo ad Anci già siglato con Regione Liguria per regolamentare il mercato del lavoro e garantire una ripartenza non solo resiliente, ma in sicurezza e nella piena legalità".

I sindacati hanno più volte posto l'accento sul fatto che, senza un accordo, rimangono irrisolti molti nodi: "Ad esempio la molteplicità delle stazioni appaltanti, gli affidamenti senza gara, i troppi gradi di subappalto, il contrasto alla corruzione, il rispetto anche per i dipendenti in subappalto del Ccnl di riferimento. Anche sul fronte dei salari, occorre adeguare le condizioni retributive adeguate al contratto, creando un evidente vantaggio in termini fiscali anche per i comuni stessi".

Diventa così l'occasione per lanciare un appello a Bucci, presidente di Anci Liguria: "A lui chiediamo con estrema urgenza l’apertura del tavolo per la sottoscrizione dell’intesa a garanzia di occupazione, sicurezza, legalità e futuro alla nostra regione" dicono Fabio Marante (Cgil Liguria), Paola Bavoso (Cisl Liguria) e Fabio Servidei (Uil Liguria).