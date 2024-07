Inchiesta corruzione, Aponte: "Sapevamo di occupazione abusiva Spinelli"

L'armatore Gianluigi Aponte, sentito dalla procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, ha detto che "seppi da Matteo Catani (amministratore delegato Gnv) che Aldo Spinelli aveva occupato le aree del Carbonile [...]. Sicuramente non conoscevamo tutti i fatti che faceva Spinelli, ma eravamo al corrente della sua occupazione abusiva delle aree".

Il fatto, come riporta l'agenzia Ansa, emerge dalle carte dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Aponte, patron di Msc, era finito nelle intercettazioni per un duro sfogo con l'allora presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini: "Questo è ladrocinio... è veramente mafia... è uno schifo e tutta la sua organizzazione sotto di lei sono dei corrotti". A Signorini Aponte aveva lamentato la notizia sulla volontà di autorità portuale di estendere gli spazi nel porto in favore del rivale Spinelli.

"Qua vengo a sapere che praticamente la sua organizzazione ha deciso di dare ulteriori 14.000mq a Spinelli, gliene ha già dati 30.000 e insomma se gli volete dare tutto il Porto di Genova insomma e noi stiamo a guardare ma insomma, la cosa incomincia a diventare un po' indecente", aveva detto Aponte, parlando di "intrallazzi genovesi che tengono a dare tutto a Spinelli".