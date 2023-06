Nuova apertura negozio Dm in città

Dm ha aperto giovedì 1° giugno 2023 un nuovo punto vendita in città, in via Monticelli 60R. Dopo l’apertura in via San Vincenzo 83R avvenuta in marzo, la catena raggiungendo così quota sei store nel capoluogo ligure.

Presente al taglio del nastro l’assessore al Commercio Paola Bordilli. A tre anni dalla sua prima apertura in Liguria, Dm continua a puntare su Genova rafforzando la presenza dei punti vendita nel capoluogo ligure.

Dm drogerie markt, fondata in Germania nel 1973, è tra le più grandi catena commerciale europea di drugstore, presente in 14 Paesi con oltre 3.900 punti vendita, più di 70.000 dipendenti e 13,6 miliardi di euro di fatturato. È presente nel mercato italiano dal novembre 2017, con l’apertura del primo punto vendita a Milano nello Shopping District City Life. Ad oggi conta 78 punti vendita nel territorio italiano.

La filosofia del brand è quella di offrire una combinazione unica con un’offerta specializzata ad un prezzo conveniente, anche grazie alle marche private che sono ben 26 tra cui Balea, alverde, Mivolis e dmBio.