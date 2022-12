Pegli, apre il cancello tra la stazione e il parcheggio

Regalo di Natale per i cittadini di Pegli: apre domani, 24 dicembre, il cancello pedonale che mette in comunicazione la stazione ferroviaria con il parcheggio di via Opisso, di cui avevamo parlato a fine novembre. Il parcheggio rimarrà aperto ogni giorno dalle 5 del mattino all'1 di notte, rimanendo chiuso dunque solo quattro ore al giorno.

I cittadini si lamentavano perché l'accesso del posteggio, riaperto a giugno, avviene da via Opisso ma da qui - a causa di un cancello fino a oggi chiuso - bisogna compiere a piedi un giro più lungo per arrivare in stazione, allungando il percorso di diversi minuti e sprecando tempo prezioso. Tutto ciò quando invece ci sarebbe stata da subito la possibilità, aprendo il passaggio, di accedere direttamente al binario in direzione levante.

La questione era finita anche al centro di un'interpellanza presentata dal consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova) che aveva sottolineato il problema, anche perché diversi cittadini per fare prima avevano iniziato a scavalcare il cancello.

Il Comune di Genova aveva preso in consegna il parcheggio di Rfi dietro la stazione dopo avere raggiunto l’accordo con la proprietà; Aster aveva ricevuto disposizioni per eseguire alcuni interventi di sistemazione e a giugno di quest'anno il parcheggio era stato aperto. Esprimono soddisfazione l'assessore al commercio Paola Bordilli e l'assessore alla mobilità Matteo Campora: "Grazie alla collaborazione con Rfi riusciamo a restituire questo importante passaggio di collegamento tra la stazione e la delegazione a beneficio di cittadini e commercianti".