Inaugurata la Spiaggia dei Bambini: anche quest'anno è inclusiva con rampe e sedie a rotelle speciali

Partenza con il "botto" per la Spiaggia dei Bambini di Voltri che dopo il ripasicmento ha ospitato, nel primo giorno, oltre 180 bambini dei centri estivi. Tutto questo mentre, nel frattempo, si lavora per ultimare l'allestimento con le postazioni ombra permanenti: da domani saranno allestiti infatti anche 12 gazebo che rimarranno sul litorale fino a settembre.

Inoltre, anche quest'anno, per la seconda volta, la Spiaggia dei Bambini è inclusiva, con percorsi disabili fino alla spiaggia e alle docce, un gazebo dedicato ai diversamente abili, sedie a sdraio apposite e una sedia a rotelle dedicata per i bagno in mare. La sperimentazione partita l'anno scorso grazie a Prometeo Arciragazzi, Anmic, Genova Inclusiva e associazione Maruzza Liguria ha funzionato, dunque quest'anno si replica e il litorale diventa nuovamente punto di riferimento a ponente per le persone con disabilità.

La Spiaggia dei Bambini è nata per accogliere i ragazzi dei centri estivi grazie a una collaborazione tra Arciragazzi Prometeo, Comune di Genova, Municipio Ponente, Utri Mare e Act: si potrà giocare all'ombra e fare il bagno in tutta sicurezza grazie al presidio dei ragazzi del progetto Giovani Protagonisti. Ma con il tempo lo spazio ha aperto anche a tutti gli altri cittadini e alle famiglie, a orari stabiliti.

Come funziona e come iscriversi

Da qualche settimana sono aperte le iscrizioni dei centri estivi e le segnalazioni di presenza di persone disabili.

Dal 12 giugno fino all'8 settembre, nei giorni feriali, sono aperte le prenotazioni per i centri estivi allargate, quest'anno, anche ai centri estivi adulti per disabili (dal 19 giugno).

Dal 19 giugno al 10 settembre, ogni giorno dopo i centri estivi (dalle 15,30 alle 18), nei fine settimana e nei giorni festivi, gli spazi sono disponibili gratis per famiglie, disabili, bambini e ragazzi.

Per prenotazioni, segnalazioni di presenza e condizioni d'uso è possibile cliccare qui.