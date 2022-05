Ugl, aperitivo con i candidati sindaco, tranvieri e cittadini

Ultimo confronto tra i candidati sindaci, i tranvieri e i cittadini.

Lo organizza la segreteria genovese della federazione nazionale autoferrotranvieri per discutere delle nuove sfide sulla mobilità sostenibile e promuovere forme di democrazia partecipativa. "Ugl Fna si è da tempo impegnata a rendere più fruibili e comprensibili i cambiamenti che verranno attraverso la divulgazione di convegni in presenza e tramite i social", comunicano in una nota.

"L’aperitivo con il candidato fa parte di un ciclo di confronti che Ugl Fna ha fortemente voluto per incontrare tutte le istituzioni, ascoltare le esigenze ed i problemi percepiti e subiti dai lavoratori e clienti su temi complessi e molto sentiti come viabilità e sicurezza".

Finora sono state ascoltate diverse proposte su sicurezza, viabilità, finanziamenti, progetti e infrastrutture del Pnrr.

Il prossimo ed ultimo incontro si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 25 Maggio 2022, alle 17.30 alla "Caffetteria Il Glicine" di Via Bobbio 244. Accanto alla direzione di Amt, i candidati alla carica di sindaco impegnati a dibattere sulle diverse tematiche proposte: impiego delle risorse del Pnrr, viabilità, sicurezza e tutela di lavoratori e clienti Amt tramite incremento delle telecamere su mezzi ed eventualmente alle fermate, bodycam su base volontaria, assi di forza, skytram/skymetro, progetto rimessa staglieno e tutto in un ottica di collaborazioni e per migliorare l’attività lavorativa dei tranvieri’.