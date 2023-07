Tenta di rubare 15 mila euro a un anziano, 23 arrestato

Ancora un anziano vittima di un tentativo di un raggiro con la tecnica della telefonata.

Un 86enne è stato contattato da un uomo, Andrea Rosica di 23 anni residente a Napoli, che lo allertava su quanto sarebbe capitato alla figlia: in seguito a un incidente stradale, era trattenuta in questura e per essere rilasciata servivano 15 mila euro. Il padre, terrorizzato, si è quasi lasciato convincere a riscattare dei buoni postali per pagare la cauzione, quando la figlia ha fatto ritorno a casa.

A quel punto la donna ha chiamato le forze dell'ordine e all'appuntamento, in zona Principe, si sono presentati gli agenti della polizia ferroviaria. L'uomo è stato arrestato per truffa.