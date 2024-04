Anziano truffato e spinto a terra con violenza: due giovani arrestati dai carabinieri

Alto livello di attenzione, per i carabinieri, sul fenomeno delle truffe ad anziani. Da tempo sono state intensificate le attività investigative dopo che sono emerse diverse bande di malviventi specializzati in questo reato, solitamente composte o da italiani provenienti dalla Campania o da stranieri di origini rom-polacche., molte delle quali sono state arrestate.

Due italiani originari della provincia di Napoli (un 21enne e un 25enne) sono finiti in manette proprio nelle ultime ore, per aver truffato un 84enne a Santa Margherita Ligure. I due sono accusati di truffa e rapina impropria. L'anziano era stato contattato al telefono probabilmente da una terza persona, in via di identificazione, che si era qualificata come maresciallo dei carabinieri. Lo sconosciuto aveva convinto la vittima a consegnare nelle mani di una persona 'affidabile', un 'lontano amico di famiglia', una cospicua somma di denaro, per aiutare il figlio coinvolto in un incidente stradale con feriti.

Al momento della consegna si è presentato alla porta un uomo che ha insospettito l'84enne, ma questo non è bastato. Lo sconosciuto ha infatti spintonato con violenza l'anziano portandogli via circa quattromila euro e monili in oro del valore di duemila euro che teneva in mano. Poi è scappato a bordo di un'automobile a noleggio.

L'ottantaquattrenne ha chiamato il numero di emergenza 112 e sono immediatamente partite le ricerche. L'automobile è stata intercettata dai militari della stazione di Rapallo e dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure, anche grazie al sistema di letture targhe cittadino. A bordo i due truffatori, il denaro e i preziosi appena rubati e anche altri gioielli, una parte dei quali appartenenti a una 83enne di Rapallo truffata in maniera analoga il 9 aprile. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi. Proseguono le indagini sulla restante parte di refurtiva, attualmente sottoposta a sequestro, allo scopo di individuare ulteriori casi di truffe perpetrate dai due malviventi nel territorio ligure e limitrofo.

Altri due truffatori sono stati invece arrestati a Frosinone, intercettati dai carabinieri dopo una fuga partita da Sestri Levante, dove i due avevano portato via 35mila euro a un anziano.

