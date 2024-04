Anziano disperso nei boschi: i poliziotti lo salvano grazie alla sirena

I poliziotti del commissariato di Rapallo hanno salvato un anziano che si era perso nel bosco nella zona del santuario di Nostra Signora di Montallegro, sulle alture.

Un uomo ha telefonato al numero di emergenza 112 e ha chiesto aiuto perché il padre, un 83ene, l'aveva chiamato impaurito e disorientato, senza saper descrivere la zona precisa in cui si trovava. Intorno alle ore 19 di venerdì 26 aprile 2024 una volante è intervenuta per aiutare il cittadino.

A quel punto gli agenti, non riuscendo a orientarsi senza l’aiuto dell’83enne, hanno inventato uno stratagemma; restando al telefono con lui, si sono avvicinati al Santuario con la volante e hanno acceso la sirena riuscendo così a stabilire, tramite l’ascolto della telefonata, la loro posizione in relazione a quella dell’83enne. E in effetti, poco dopo, la mossa ha funzionato. I poliziotti hanno capito di essere vicini all'anziano e sono riusciti a localizzarlo in una zona molto impervia, steso a terra. Provvidenziale è stato l’intervento efficace degli uomini di Rapallo in quanto stava calando la sera, con una temperatura di circa 10 gradi, e l’anziano era vestito con abiti leggeri.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp