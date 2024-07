Anziano cade in mare al Porto Antico: salvato dai finanzieri

I finanzieri della stazione navale di Genova a bordo di un’unità veloce in servizio di vigilanza e ordine pubblico alla Nave 'Garibaldi' della Marina Militare hanno salvato un anziano caduto in mare al Porto antico. È successo martedì 2 luglio, i militari hanno notato l'uomo che finiva in acqua e che cercava invano di arrampicarsi lungo il costone della banchina per guadagnare nuovamente la terraferma.

Sono prontamente intervenuti dalla vedetta V.837 lanciandogli un salvagente anulare, poi l'hanno issato a bordo prestandogli le prime cure. Dopo averlo tranquillizzato ed essersi sincerati delle buone condizioni di salute lo hanno portato a terra e hanno atteso l’arrivo di un familiare a cui lo hanno affidato per il ritorno a casa.

I militari intervenuti sono in forza al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Genova che si occupa di assicurare in mare, con i propri equipaggi e unità navali, tutti i servizi di sicurezza e mantenimento dell’ordine pubblico che abbiano riverbero sulle acque liguri affinché, ogni evento, possa svolgersi nel massimo del suo potenziale e nel pieno rispetto della sicurezza dei cittadini e del pubblico.

