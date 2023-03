Anziano buca una gomma e tre “angeli custodi” della polizia locale la sostituiscono

È rimasto in mezzo alla strada con la gomma bucata ma proprio in quel momento è passata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, senza pensarci due volte, si sono fermati e gli hanno sostituito lo pneumatico.

L'episodio è avvenuto a Molassana in via Trossarelli. Crick in mano il funzionario della sicurezza stradale della squadra operativa in Valbisagno e le sue due colleghe agenti, sono subito corsi in aiuto dell’anziano che stava già pensando come poter fare per raggiungere il gommista più vicino.

Al termine dell'intervento il signore ha voluto ringraziare gli agenti per il caro gesto dicendo che da solo non sarebbe mai riuscito a cambiare la gomma bucata, anche perché per svitare i bulloni è servita una certa forza e manualità.