Anziana cade nella truffa del finto incidente e consegna i gioielli di famiglia

Un'altra truffa a una persona anziana. Questa volta è successo nel quartiere di Borzoli, con la solita tecnica del 'finto incidente'. Nelle scorse settimane la Polizia aveva fornito alcuni dati, spiegando che in città si tratta di un fenomeno purtroppo in grande espansione con una media di una truffa al giorno che va a segno tra città e provincia, più una miriade di casi che, per i motivi più disparati, rimangono solo dei tentativi.

L'ultima truffa, nel pomeriggio di martedì 11 giugno 2024, è invece andata a segno. Uno sconosciuto ha telefonato a una donna anziana qualificandosi come maresciallo dei carabinieri. Ha spiegato che la sorella aveva causato un grave incidente stradale, motivo per cui era stata trattenuta in caserma. Il truffatore ha quindi chiesto una somma di denaro per una presunta cauzione da versare per il rilascio. Poco dopo ha bussato alla porta un complice che si è fatto consegnare dei gioielli prima di darsi alla fuga.

La donna si è poi resa conto di essere stata truffata e ha chiamato la Polizia, che è intervenuta con una volante, ha raccolto la denuncia e ha avviato le indagini per risalire ai truffatori. Ancora da quantificare il valore dei preziosi sottratti.

Ricordiamo che non esiste nessuna procedura di questo tipo, nessun appartenente alle forze dell'ordine o avvocato chiamerà mai a casa una persona chiedendo del denaro per evitare l'arresto. Il consiglio è sempre lo stesso, dichiarare di voler chiamare il numero di emergenza 112 è sempre un deterrente per far desistere e fuggire i truffatori.

