"Tua figlia è nei guai": anziana consegna soldi e carta di credito a falsi carabinieri

Le avevano fatto credere che la figlia fosse finita nei guai dopo aver investito un pedone, e che avesse bisogno di soldi per "ripagare i danni": una truffa crudele che è costata l'arresto di due persone, un 46enne e una 21enne, entrambe italiane.

I due malviventi, spacciandosi per carabinieri, avevano contattato una 63enne di Serra Riccò, chiedendole un'ingente somma di denaro per ripagare i danni cagionati dalla figlia in seguito all'investimento di un pedone, e per non incorrere così in conseguenze penali. Ovviamente era tutto falso, ma la vittima, presa dall'agitazione e dalla paura, ha consegnato nelle mani della donna - presentatasi a casa - una cifra di 2.500 euro, gioielli, oro e pure la carta di credito con annesso codice pin.

Dopo aver capito di essere stata truffata, la donna si è rivolta ai carabinieri, quelli veri: così dopo svariate indagini, i militari della stazione di Serra Riccò e del nucleo operativo della Compagnia di Sampierdarena, insieme a quelli della Compagnia di Napoli Vomero e Napoli Stella, hanno rintracciato i due complici nel capoluogo campano e li hanno arrestati per truffa. Sono stati portati in carcere a Poggioreale e Pozzuoli.