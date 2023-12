Poliziotti salvano anziana sola in casa, poi passano in ospedale per gli auguri

"Esserci sempre" è uno dei motti della Polizia di Stato. E mai come in questo caso quattro poliziotti della Questura di Genova ci sono stati per un'anziana.

La donna, nei giorni scorsi, era caduta in casa e non era più in grado di alzarsi. Una vicina, non avendo notizie dal giorno prima, ha chiamato il numero di emergenza e sul posto sono intervenuti i poliziotti, che l'hanno soccorsa e affidata alle cure dei medici. L'anziana è stata poi ricoverata in ospedale.

A distanza di qualche giorno i quattro poliziotti, Sergio, Andrea, Daniele e Fabrizio, sono passati per una visita. Le hanno portato un panettone e le hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento in cui il calore umano è ancora più necessario. "Buon Natale Marcella, fatti forza" conclude la Polizia sui canali social ufficiali.