Appello per ritrovare Antonio, ricerca in corso a Lavagna

Sono in corso da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco le ricerche di Antonio Musico.

Il 91enne, ieri sera, mercoledì 20 luglio, si è allontanato da casa a Lavagna e non ha più fatto ritorno. L'appello è stato lanciato dai familiari: "Aiutateci a ritrovare nostro padre Antonio, soffre di demenza senile".

Non aveva con sè un telefonino per cui non risultano celle agganciate, i vigili del fuoco sono stati attivati anche in contesto urbano per aiutare la task force che è sulle sue tracce.

Le ricerche si sono concentrate nella frazione di Santa Giulia dove l'uomo viveva un tempo e dove - come riferisce il figlio - cerca di ritornare ogni sera. Mercoledì purtroppo è bastato perderlo di vista dieci minuti e l'anziano si è allontanato. La preoccupazione è che possa aver avuto un incidente.

Al momento dello scomparsa indossava un paio di pantaloni beige, una maglietta manica corta grigia.

Se qualcuno lo avesse visto è pregato di contattare il 112 oppure chiamare i figli Luciana e Fabio al numero 3355422992