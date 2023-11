Shipping in lutto, addio ad Antonio Cosulich

Lutto nel mondo dello shipping per la morte del capitano Antonio Cosulich, ex presidente del Gruppo Fratelli Cosulich, l'annuncio è arrivato attraverso una nota del consiglio di amministrazione. I funerali si svolgeranno lunedì 6 novembre 2023 alle ore 8:30 nella chiesa del Sacro Cuore e San Giacomo di Carignano.

L'ingresso nel gruppo risale alla fine degli anni '60, un lavoro portato avanti con visione e dedizione che ha permesso anche di ampliare gli orizzonti con l'introduzione dell'attività di trading di bunker ai servizi già svolti in precedenza come agenzia, catering e fornitura di personale per gli armatori. Una diversificazione dei servizi che ha trasformato in maniera significativa anche tutto il settore. È stato anche il secondo presidente in assoluto della neonata Ibia, l’International Bunker Industry Association.

Attualmente l'eredità di Antonio Cosulich viene portata avanti dal fratello Andrea, presidente onorario, e dalla figli Marta, amministratore delegato, insieme a tutto il consiglio di amministrazione.