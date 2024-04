Proliferare di antenne, le contromosse su cui punta il Comune

"Stiamo lavorando a un regolamento, che disciplini l'installazione delle antenne di telefonia mobile sul territorio, con l'obiettivo di preservare il paesaggio, l'ambiente e la salute dei nostri residenti".

Lo ha annunciato l'assessore Mario Mascia martedì 16 aprile 2024 in consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione del consigliere Francesco De Benedictis di Fratelli d'Italia riguardante 'le installazioni di antenne di telefonia mobile' e la possibilità che 'possano essere trovate soluzioni alternative'.

"Attualmente - ha aggiunto Mascia - abbiamo difficoltà a intervenire su impianti già esistenti e di fatto autorizzati e regolari, ma stiamo lavorando a un regolamento, che ci fornisca gli strumenti necessari per verificare gli impatti, che questi impianti hanno sia da spenti che in funzione, e la possibilità di individuare sul territorio le aree sensibili, dove ci sono scuole, ospedali, asili, parchi, affinché possano essere escluse in futuro dalle autorizzazioni a nuovi impianti e infine vogliamo incentivare all'utilizzo di uniche strutture da parte di più gestori, per evitare il proliferare di queste antenne".

Il testo dell'interrogazione di De Benedictis

"Considerato che sempre più le installazioni di antenne di telefonia mobile generano preoccupazioni nei cittadini sia per l'impatto visivo sia per gli effetti sulla salute, si chiede alla c. a. di attivarsi con le autorità competenti e con le compagnie telefoniche affinché possano essere trovate soluzioni alternative al fine di preservare il paesaggio, l'ambiente, la salute dei residenti e introdurre un regolamento per l'installazione".