Antenna luminosa in via Bologna, Enac ordina lo spegnimento

Sarà spenta oggi, venerdì 15 settembre 2023, l'antenna di segnalazione luminosa situata in via Bologna a San Teodoro, che, per la tipologia del fascio di luce che emetteva, molto forte e a intermittenza, ha creato non pochi malumori tra la popolazione residente e diversi post di reclamo sui social.

L'ordinanza di spegnimento è stata emessa ieri da Enac, l'ente che aveva dato autorizzazione all'installazione del fascio luminoso: una decisione presa a seguito delle sollecitazioni arrivate dal Comune di Genova che ieri, attraverso l'assessore all'Urbanistica e allo Sviluppo Economico Mario Mascia, dopo le verifiche attivate con gli uffici, ha preso carta e penna ed ha invitato l'Ente a tenere nella debita considerazione le lamentele dei cittadini, ai fini di una rivalutazione circa la regolarità e salubrità della installazione.

"Abbiamo interloquito con i gestori e con l'Enac per invitarli a una riunione fissata già in settimana - spiega l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia - per farci portavoce delle molte proteste pervenute in merito a quella luce di segnalazione, posta all'apice dell'antenna, da molti giudicata ben al di sopra della normale tollerabilità. Ci siamo fatti carico di rivolgerci a Enac e ai gestori per porre rapido rimedio alla situazione perché la salute e il benessere dei nostri cittadini rimane sempre al primo posto nelle scelte e nelle azioni di questa Amministrazione".