Maxi antenna Sampierdarena, a che punto siamo con la rimozione

È tornata in consiglio comunale la questione della maxi antenna (stazione radio base il termine corretto) di via Salvator Rosa, in zona Promontorio a Sampierdarena, al centro di una battaglia dei residenti, organizzati nel Comitato Promontorio&Belvedere, iniziata il 27 aprile 2023. Il 7 dicembre era stato annunciato l'avvio delle operazioni di smontaggio perché il Comune aveva spiegato che dagli accertamenti svolti era effettivamente emerso che l’antenna era di altezza maggiore (circa 24 metri a stagliarsi sul promontorio di Belvedere che sarebbe vincolato dal punto di vista ambientale) rispetto a quella rappresentata nei rendering che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Motivo per cui l'autorizzazione era stata annullata. A distanza di un paio di mesi, però, i cittadini erano tornati a far sentire la propria voce chiedendo la disinstallazione completa. A dicembre 2023 erano iniziate le operazioni di smontaggio, nei giorni scorsi i cittadini avevano chiesto la totale rimozione.

Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega, ha presentato un'interrogazione chiedendo al Comune di fare chiarezza sui passi successivi per la rimozione: "Un'antenna di circa 25 metri comparsa in mezzo alle case e alla natura in una zona con vincolo paesaggistico- ha detto - a ogni futura installazione a Genova chiedo che vengano informati e coinvolti Municipi e cittadini. Detto questo, su quella del Belvedere chiediamo la rimozione perché non sono stati rispettati gli accordi, i vincoli del territorio, per la salute del cittadini e la salvaguardia del paesaggio".

Per la giunta ha risposto l'assessore all’urbanistica Mario Mascia: "Ringrazio i consiglieri che si sono interessati di questa vicenda con atteggiamento responsabile e costruttivo - ha detto in aula -. Non è facile affrontare questa vicenda depurandola da aspetti demagogici che a volte fanno capolino quando si tratta di impianti come questo che sicuramente impattano sulla visuale e sulla vita quotidiana e sulla vivibilità di determinati territori come Sampierdarena".

L'assessore ha poi ripercorso le ultime tappe della vicenda: "Come sapete il procedimento amministrativo ha fatto il suo corso e sta facendo il suo corso. Dopo l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per la non corrispondenza agli atti del rendering con l’impatto effettivo che ha quest’antenna con il paesaggio all’intorno è in corso anche la procedura per l’annullamento del titolo edilizio. Queste procedure di annullamento prevedono, come previsto dal diritto amministrativo, delle interlocuzioni, delle istruttorie, la possibilità per l’interessato e per l’operatore di interloquire, di avanzare le proprie difese e di avanzare le proprie proposte anche alternative. Questo è un diritto di difesa che nel nostro garantismo siamo tenuti a osservare, ma non solo per una questione di principio ideale, ma anche per la semplicissima questione che trattandosi di un intervento che è costato decine di migliaia di euro esporremmo in caso di superficialità e di mancanza di assicurazione delle garanzie procedurali l’amministrazione genovese e tutti i cittadini a rischio di assumersi la responsabilità di questa superficialità e questa frettolosità avrebbe sicuramente anche ripercussioni in termini risarcitorie e pecuniarie. Quindi noi stiamo seguendo alla lettera quelle che sono le procedure amministrative, e nel merito stiamo seguendo le indicazioni che ci sono pervenute dai gruppi responsabili come quello di Vince Genova e della Lega nelle sue presenze municipali".

Ha poi concluso: "Devo dire che questa responsabilità è un richiamo che mi permetto di fare, un richiamo che è nell’interesse di tutti, non solo degli interlocutori sul territorio e in gioco non c’è solo del paesaggio ma anche la tutela delle comunicazioni che è quello che dico sempre. Ricordiamoci che se non ci sono le infrastrutture per assicurare le connessioni e la presa delle reti cellulari poi il rischio grosso poi è che le rimostranze passino dall’ambito paesaggistica all’ambito molto pratico di non potersi più connettere col cellulare da casa, per studiare, per lavorare e quant’altro. Il problema è piuttosto complesso, io ho fatto un sopralluogo insieme agli uffici, insieme alla soprintendenza, perché l’intento dell’amministrazione e ciò che ho suggerito personalmente è la rimozione di quel che rimane del manufatto. Si stanno studiando delle alternative e ringrazio chi costruttivamente, come chi ha fatto questa interrogazione, fornisce risposte concrete, perché la strumentalizzazione non aiuta né l’amministrazione né i cittadini. All’esito del sopralluogo abbiamo ribadito la necessità di tutelare anche la necessità di tutelare anche la visibilità di tutelare la visibilità di tutelare la visibilità della creuza e il ripristino del muro storico".

