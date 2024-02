Maxi antenna Sampierdarena, il Comitato: "Chiediamo la disinstallazione completa"

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Promontorio&Belvedere la replica alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia in merito alla vicenda della maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) di via Salvator Rosa, in zona Promontorio a Sampierdarena.

La nota è stata firmata da Vanessa Ferrando, presidente del Comitato che da aprile 2023 ha chiesto la rimozione dell'antennna. Una protesta poi sfociata anche nel dibattito politico. Dopo le verifiche effettuate, il Comune aveva spiegato che era effettivamente emerso che l’antenna era di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata nei rendering che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Motivo per cui l'autorizzazione era stata annullata. A dicembre 2023 erano iniziate le operazioni di smontaggio, nelle ore scorse i cittadini avevano chiesto la totale rimozione.

"Il Comitato Promontorio&Belvedere prende atto delle contromisure proposte dal Comune, ma al contempo si dispiace di venire a conoscenza del sopralluogo per la ricerca di siti alternativi in zona, siti che ad oggi risultano sconosciuti al suddetto collettivo. L’ipotesi di una diversa ricollocazione o ridimensionamento della stazione radio base desta tangibile preoccupazione nei moltissimi abitanti della zona. Il Comitato Promontorio&Belvedere riconosce e apprezza l’attenzione fino ad oggi ricevuta dalle istituzioni, ma allo stesso tempo ribadisce con fermezza la sua posizione, mai modificata in questi nove mesi: disinstallazione completa della stazione radio base, ripristino del sito originale e salvaguardia di tutta la zona, che come noto è interessata da vincoli paesaggistici e storici, nonché dalla presenza di numerosi siti sensibili".

