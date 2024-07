Maxi antenne sui tetti e proteste, il Comune: "Possiamo fare poco, serve un regolamento"

Donatella Alfonso, consigliera comunale del Partito Democratico, ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale portando in aula la preoccupazione dei residenti di Oregina per l'installazione di una doppia antenna per la telefonia mobile sul tetto di alcuni palazzi di via Sapri.

"Lavori - spiega Alfonso - che non sono stati comunicati con chiarezza ai cittadini dei palazzi circostanti e che hanno creato stupore per l'evidente disagio visivo, con conseguenti preoccupazioni per la salute. Recentemente abbiamo parlato in Commissione della necessità di avviare al più presto una regolamentazione sull'installazione di questa tipologia di antenne, chiedo alla giunta se non sia possibile, previa consultazione con i residenti, fermare l'impianto e valutare possibili alternative".

Per la giunta ha risposto l'assessore all'urbanistica Mario Mascia: "Il Comune di Genova ha margini di azione molto ridotti per quanto riguarda le procedure di installazione delle antenne per la telefonia mobile. Procedure che vanno avanti speditamente al netto di eventuali vincoli di carattere paesaggistico e monumentale, e della necessità di acquisire i pareri espressi Arpal in termini di un potenziale inquinamento ambientale. Pur non avendo strumenti particolari per esercitare un qualunque potere di interdizione, il nostro obiettivo è di approntare un regolamento comunale che, come prima cosa, individui gli spazi sensibili da tutelare a prescindere dalla loro localizzazione: asili, ospedali, Rsa, scuole. Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dalla consigliera, comunico di avere convocato l’amministratore di condominio per lunedì 15 luglio alle ore 11.30, per valutare se possano esserci soluzioni alternative, come già fatto recentemente in via Duse".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp