Antenna 5G, residenti in rivolta ad Albaro: il caso in consiglio comunale

Cittadini in rivolta in Albaro per la possibile installazione di un'antenna 5G sul tetto di un palazzo di via Duse. Il tema è approdato anche in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da Francesco De Benedictis di Fratelli d'Italia.

"Sono stato contattato dal comitato 'Basta antenne a Sturla e Albaro' - ha detto in aula De Benedictis - perché è montata la protesta. Parliamo di un'antenna che, dai disegni che ho visto, sarebbe alta 16 metri sul tetto di un palazzo in una zona con ville di interesse storico; nelle vicinanze di un asilo, di una scuola e anche della palazzina della Croce Rossa che alloggia bambini del Gaslini con problemi oncologici. Mi chiedo come si possa fare un'operazione del genere e chiedo all'assessore se ci sia qualcosa di concreto su questa installazione".

Per la giunta ha risposto l'assessore Mario Mascia: "Riguardo l’antenna 5g sul tetto di un condominio in via Duse - ha detto - ho effettuato personalmente un sopralluogo. Venerdì si è svolto un incontro con i tecnici e lunedì ho convocato l’amministratore di condominio e il suo legale, quindi ho preso informazioni sulla validità del contratto stipulato con la società che ha presentato la pratica, un sito multi-gestore Iliad-Wind. L’immobile non risulta soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, né a vincolo storico monumentale. Stiamo approfondendo con la Soprintendenza, sulla base dei suggerimenti che ho raccolto da parte dei residenti, la possibilità che il condominio sia oggetto di una tutela indiretta, per la presenza nella zona di elementi storici monumentali. Abbiamo chiesto integrazioni ad Arpal che ha espresso un parere favorevole all’installazione. La richiesta di osservazioni è stata rivolta anche al municipio Medio Levante, che al momento non ne ha prodotte. Sono state presentate due richieste di accesso agli atti e il 14 marzo ci sarà un ulteriore incontro per mettere i residenti a conoscenza delle novità".

A chiudere il dibattito ancora il consigliere De Benedictis, che ha replicato: "Il fatto che Arpal abbia dato al momento parere favorevole mi terrorizza e immagino preoccupi tutti gli abitanti della zona. Mi fa piacere sapere che si tratti ancora di un livello istruttorio e credo che la tutela indiretta possa essere il fulcro di tutto, per fare in modo che un'antenna di questo tipo non venga installata dove ci sono centinaia di abitanti, bambini, scuole e asili. Mi risulta, tra l'altro, un'operazione simile anche in via Sciaccaluga".

