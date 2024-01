Ansaldo, domani il corteo di solidarietà per i lavoratori denunciati: orari e percorso

Dall'Anpi alle forze politiche di centrosinistra passando per la Camera del Lavoro, sono aumentate nelle ultime ore le adesioni al corteo che si terrà domani, martedì 16 gennaio, per manifestare solidarietà ai lavoratori denunciati nell'ottobre 2022 nell'ambito delle proteste legate all'Ansaldo. In quell'occasione, ormai più di un anno fa, venne bloccato la barriera autostradale di Genova Ovest e fu occupato l'aeroporto, ma 16 manifestanti (14 dipendenti di Ansaldo e due del porto) vennero denunciati e domani si terrà l'udienza preliminare.

Tra i capi di accusa, blocco stradale, l'incendio e la messa a rischio dell'incolumità delle persone: "Potrebbero portare fino a 7 anni di reclusione" ha spiegato la Fiom.

Questa nuova manifestazione è organizzata da Rsu Fiom e Fim-Cisl Ansaldo Energia.

Il corteo di martedì: dove e quando

Il ritrovo è martedì mattina alle 8,30 in piazza Acquaverde, di fronte alla stazione ferroviaria di Principe. Da qui partirà un corteo che arriverà fino di fronte al palazzo di giustizia, in piazza Portoria.

Considerato il percorso, potrebbero verificarsi disagi al traffico e variazioni alla viabilità.

Le adesioni, da Anpi alla Camera del Lavoro

Nelle ultime ore, come scritto, sono aumentate le adesioni alla protesta di domani: "Le segreterie della Camera del Lavoro di Genova e Cgil Liguria saranno presenti - fanno sapere in una nota -. Storicamente il mondo del lavoro genovese ha dovuto lottare per difendere i posti di lavoro e, proprio grazie alle battaglie di lavoratrici, lavoratori e di una grande solidarietà, Genova può continuare a vantare realtà produttive che sono eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale".

"Il lavoro è un diritto costituzionale - comunica Anpi Genova - ed è un diritto anche difendere il posto di lavoro, il futuro proprio, dell’azienda e il futuro industriale della città. nel corteo saremo accanto ai lavoratori, ai sindacati e a tutti i genovesi che vorranno portare la loro solidarietà e testimonianza".

"Saremo con i lavoratori Ansaldo nella loro manifestazione di domani - sono le parole dei vertici di Rifondazione Comunista Genova - per far rientrare i capi d’accusa mossi a seguito degli scioperi dell’ottobre 2022, in difesa di oltre duemila posti di lavoro e della continuità produttiva di un’azienda che ha fatto la storia d’Italia". Anche il Pci ha aderito: "Condanniamo fermamente ogni tentativo di limitare la difesa delle condizioni di lavoro dignitose e il diritto alla protesta".