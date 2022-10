Ansaldo, sciopero sospeso: lavoratori convocati in Prefettura

Niente sciopero per i dipendenti dell'Ansaldo, previsto per oggi, martedì 11 ottobre: i lavoratori, infatti, ieri nel tardo pomeriggio sono stati convocati ufficialmente in Prefettura. L'incontro si terrà questa mattina alle 11 nell'edificio di largo Lanfranco, nel centro di Genova.

Per questo motivo lo sciopero di tutti i turni è stato sospeso.

Confermata invece l'assemblea che è iniziata alle 8,15 di stamattina presso la portineria di Campi, ma solo per discutere della convocazione.

“Siamo felici che le nostre pressioni abbiano avuto buon esito - spiega Andrea Capogreco, coordinatore RSU della FIM Cisl Liguria per Ansaldo Energia - adesso aspettiamo di capire cosa ci dirà il Prefetto ma sicuramente resta il fatto che da parte di Cassa Depositi e Prestiti ci sia una risposta efficace e rapida rispetto alle necessità di Ansaldo Energia che ha bisogno di essere ricapitalizzata e messa in sicurezza valorizzando le sue altissime professionalità”.